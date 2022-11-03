Оккупанты обстреляли Донетчину, четыре человека погибли, есть раненые

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 2 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре человека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Три смерти зафиксированы в Бахмуте и одна — в Авдеевке. Еще пять человек получили ранения: по двое — в Бахмуте и Торецке, один — в селе Константиновка.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тела четверых гражданских, погибших во время оккупации: троих — в Рубцах и одного — в Лозовой», — отметил Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1151 мирный житель. 2518 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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