У приватному секторі окупованої Горлівки пролунали вибухи

В окупованій російськими військами у 2014 році Горлівці Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Судячи з опублікованих фото, постраждав як мінімум приватний сектор міста.



У Горлівці є пошкоджені та зруйновані приватні будинки.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив , що на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло четверо людей.



Вранці так званий «СЦКК ДНР» повідомив про нічний обстріл окупованої Макіївки.