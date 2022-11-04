На Донетчине из-за обстрелов горели дома

Донецкая область. Фото: ГСЧС

На Донетчине за минувшие сутки спасатели четыре раза привлекались к тушению пожаров, которые возникли в результате обстрелов со стороны российских сил. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.



Утром 3 ноября спасатели прибыли на вызов о пожаре: горели расположенные рядом два частных жилых дома и две хозпостройки на общей площади 200 квадратных метров. От Главного управления привлекалось 18 человек личного состава, три единицы техники и автоцистерна ГП «Артемсоль».



Днем личным составом Бахмутского гарнизона ликвидированы пожары двух рядом расположенных частных жилых домов. В результате обстрела один человек пострадал и один человек погиб. От Главного управления на тушение пожара привлекалось 16 человек личного состава, две единицы техники и автоцистерна от коммунального предприятия.



Еще два пожара зафиксированы в Покровском районе: горел частный жилой дом, а также хозяйственное сооружение. Возгорания ликвидированы.