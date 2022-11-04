На Донеччині через обстріли горіли будинки

Донецька область. Фото: ДСНС

На Донеччині минулої доби рятувальники чотири рази залучалися до гасіння пожеж, які виникли внаслідок обстрілів з боку російських сил. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.



Вранці 3 листопада рятувальники прибули на виклик про пожежу: горіли розташовані поряд два приватні житлові будинки й дві господарські будівлі на загальній площі 200 квадратних метрів. Від Головного управління залучалося 18 осіб особового складу, три одиниці техніки та автоцистерна ДП «Артемсіль».



Вдень особовим складом Бахмутського гарнізону ліквідовано пожежі двох розташованих поряд приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала та одна людина загинула. Від Головного управління на гасіння пожежі залучалося 16 осіб особового складу, дві одиниці техніки та автоцистерни від комунального підприємства.



Ще дві пожежі зафіксовано у Покровському районі: горів приватний житловий будинок, а також господарська споруда. Загоряння ліквідовано.