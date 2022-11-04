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СМИ показало, как и зачем российские оккупанты убивали мирных людей в Буче

04 ноября 2022, 22:55

СМИ показало, как и зачем российские оккупанты убивали мирных людей в Буче

Информационное агентство Associated Press опубликовало расследование о том, как российские военные в начале марта совершали массовые убийства в городе Буча Киевской области.

Журналисты построили 3D-модель происходящего, основываясь на видео с камер наблюдения, показания очевидцев, комментарии экспертов, фотографии и видео последствий преступлений, а также спутниковые снимки.

Российские оккупанты организовали штаб в офисном здании дома №144 на улице Яблонской. После их ухода из Бучи на этой улице нашли около 40 тел погибших мирных жителей. Люди погибли не только в результате боевых действий, но и в результате убийств, издевательство и пыток со стороны российских военных, которые проводили в Буче фильтрацию. Они ходили по домам и выявляли потенциально опасных горожан. У военных были списки с фамилиями, составленные спецслужбами РФ. Подозреваемых в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины пытали и убивали.

По мнению авторов расследования, это стратегия нейтрализации сопротивления и запугивания местного населения, которую российские войска часто использовали в прошлых конфликтах, особенно в Чечне.

Офис генпрокурора Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которой командовал генерал-майор Сергей Чубарыкин. Его вышестоящий начальник — генерал-полковник Александр Чайко – командует войсками Восточного военного округа РФ.

Первые кадры с убитыми мирными жителями Бучи появились в начале апреля после того, как из города отступила российская армия.

Российские власти без убедительных доказательств утверждают, что казни гражданского населения в Буче — инсценировка и провокация, организованная Киевом. Но многие видео и спутниковые снимки свидетельствуют о вине российских военных в преступлениях против мирного населения.

После бегства российских войск из Киевской области в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Международный уголовный суд в Гааге расследует массовые убийства мирного населения во время российской оккупации украинских городов, в частности, под Киевом.

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