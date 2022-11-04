ЗМІ показало, як і навіщо російські окупанти вбивали мирних людей у Бучі

04 листопада 2022, 22:55

ЗМІ показало, як і навіщо російські окупанти вбивали мирних людей у Бучі

Інформаційне агентство Associated Press опублікувало розслідування про те, як російські військові на початку березня робили масові вбивства у місті Буча Київської області.

Журналісти побудували 3D-модель того, що відбувається, ґрунтуючись на відео з камер спостереження, свідчення очевидців, коментарі експертів, фотографії та відео наслідків злочинів, а також супутникові знімки.

Російські окупанти організували штаб в офісній будівлі будинку №144 на вулиці Яблонській. Після їхнього відходу з Бучі на цій вулиці знайшли близько 40 тіл загиблих мирних жителів. Люди загинули не лише внаслідок бойових дій, а й внаслідок вбивств, знущань та тортур з боку російських військових, які проводили у Бучі фільтрацію. Вони ходили будинками і виявляли потенційно небезпечних городян. Військові мали списки з прізвищами, складені спецслужбами РФ. Підозрюваних у співпраці зі Збройними силами України катували та вбивали.

На думку авторів розслідування, це стратегія нейтралізації опору та залякування місцевого населення, яку російські війська часто використовували у минулих конфліктах, особливо у Чечні.

Офіс генпрокурора України підозрює у військових злочинах у Бучі військовослужбовців 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, якою командував генерал-майор Сергій Чубарикін. Його вищий начальник - генерал-полковник Олександр Чайко - командує військами Східного військового округу РФ.

Перші кадри із убитими мирними жителями Бучі з'явилися на початку квітня після того, як із міста відступила російська армія.

Російська влада без переконливих доказів стверджує, що страти цивільного населення в Бучі — інсценування та провокація, організована Києвом. Але багато відео та супутникові знімки свідчать про вину російських військових у злочинах проти мирного населення.

Після втечі російських військ з Київської області у Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі було виявлено тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів. Українські правоохоронці вже підтвердили смерть 1222 мешканців Київської області, які загинули внаслідок вторгнення російських військових.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідує масові вбивства мирного населення під час російської окупації українських міст, зокрема під Києвом.

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