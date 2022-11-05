Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего: Подробности

Украина ожидает хороших новостей по системам противовоздушной обороны и противоракетной обороны в ближайшие недели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу вечером.



«На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору — уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбития стал больше, но есть еще над чем работать», — отметил он.



Зеленский подчеркнул, что Украина должна обеспечить полную защиту своего неба, и для этого будут делать «все возможное и невозможное».



«В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины», — добавил он.



Глава государства прокомментировал свежие заявления из Ирана относительно поставок дронов России.



«Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "Шахедов"», — подчеркнул Зеленский.



По его словам, точно известно, что иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами-камикадзе, но власти Ирана об этом умалчивают.



«И если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сотрудничество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным», — резюмировал президент.