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Дроны атаковали Кривой Рог, есть попадание

02 ноября 2022, 22:54

Дроны атаковали Кривой Рог, есть попадание

Российские войска атаковали дронами-камикадзе Кривой Рог Днепропетровской области вечером 2 ноября. Как сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, один беспилотник попал по инфраструктуре. Подробности он не сообщил.

«Кривой Рог. Попадание дроном "Шахид". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем», — написал Вилкул в Telegram-канале.

В ночь на 2 ноября над Днепропетровской областью силы ПВО сбили шесть иранских дронов-камикадзе. 

В начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

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