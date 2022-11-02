Дроны атаковали Кривой Рог, есть попадание

Российские войска атаковали дронами-камикадзе Кривой Рог Днепропетровской области вечером 2 ноября. Как сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, один беспилотник попал по инфраструктуре. Подробности он не сообщил.



«Кривой Рог. Попадание дроном "Шахид". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем», — написал Вилкул в Telegram-канале.



В ночь на 2 ноября над Днепропетровской областью силы ПВО сбили шесть иранских дронов-камикадзе.

В начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.