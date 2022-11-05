Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача: Подробиці

05 листопада 2022, 19:58

Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача: Подробиці

Україна очікує добрих новин щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони найближчими тижнями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу ввечері.

«На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули протидію ракетному і дроновому терору — вже є досить значні результати в цьому, відсоток збиття став більшим, але є ще над чим працювати», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Україна має забезпечити повний захист свого неба, і для цього робитимуть «все можливе та неможливе».

«Найближчими тижнями очікуємо на хороші новини з ППО та ПРО для України», — додав він.

Глава держави прокоментував нові заяви з Ірану щодо поставок дронів Росії.

«Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав трохи та ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки за один учорашній день було знищено 11 "Шахедів"», — наголосив Зеленський.

За його словами, достеменно відомо, що іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами-камікадзе, але влада Ірану це замовчує.

«І якщо в Ірані й надалі будуть брехати про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таку співпрацю. Не буде такого у сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився безкарним», — резюмував президент.

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