В начале ноября: Иран планирует отправить в РФ более 200 боевых дронов

В начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



«Поставка БПЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2"», — отметили в ГУР.



В ведомстве добавили, что с 13 сентября, когда оккупанты впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе, украинские Силы обороны сбили более 300 таких БПЛА.

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