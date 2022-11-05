Зеленский анонсировал создание флота морских дронов для Украины

Украина будет создавать флот морских дронов для защиты своей акватории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу вечером.



Он отметил, что сегодня исполнилось ровно полгода после запуска благотворительной платформы United24.



«Почти 220 миллионов долларов взносов от миллионов людей из более сотни стран. Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, десятки скорых, которые уже работают в прифронтовых районах», — рассказал президент.



По его словам, на следующей неделе фонд запустит еще одно фандрейзинговое направление.



«Будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», — подчеркнул Зеленский.