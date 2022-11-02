Россия продолжает запускать крылатые ракеты в районе «зернового коридора» — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 2 ноября российский самолет запустил крылатые ракеты в районе «зернового коридора».



«Сегодня утром российский самолет запустил крылатые ракеты недалеко от острова Змеиный и они фактическим перелетали через маршруты "зернового коридора". И каждый такой российский запуск, а они почти ежедневные, прямо угрожает продовольственному экспорту», — сказал он в видеообращении.



Он отметил, что зерновая инициатива продолжила работу. Но западные партнеры и Украина должны приложить усилия, чтобы предотвратить российскую угрозу.



«Российский шантаж ни к чему не привел», — сказал он, добавив, что соглашение возобновили в результате усилий Генсека ООН Антониу Гутьерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.



«Все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза продовольственной безопасности и это Российская Федерация», — сказал Зеленский.



Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал свою интерпретацию переговоров о возобновлении «зернового соглашения».

29 октября в министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины. Отмечалось, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе.