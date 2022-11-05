Зеленський анонсував створення флоту морських дронів для України

05 листопада 2022, 21:16

Зеленський анонсував створення флоту морських дронів для України

Україна створюватиме флот морських дронів для захисту своєї акваторії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу ввечері.

Він зазначив, що сьогодні виповнилося рівно півроку після запуску благодійної платформи United24.

«Майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей із понад сотні країн. Для України купуються дрони, гелікоптери, машини для розмінування, десятки швидких, які вже працюють у прифронтових районах», — розповів президент.

За його словами, наступного тижня фонд запустить ще один фандрейзинговий напрямок.

«Акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Це тільки для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо», — наголосив Зеленський.

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