В Макеевке и Владимировке от обстрелов ранены жители, в Донецке мужчина подорвался на мине

Послежсьвия обстрела Макеевки. Фото: соцсети

В Макеевке сегодня утром под обстрел попал Червоногвардейский район, в результате чего ранен мужчина. Об этом сообщает «штаб теробороны» группировки «ДНР».



Отмечается, что мирный житель ранен в макеевском поселке Лесном. Также в результате обстрела есть повреждения многоквартирного дома.



Также сообщается, что во Владимировке Волновахского района от обстрела ранен мужчина 1984 года рождения.



Кроме того, в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» получил ранение мужчина 1952 года рождения в Кировском районе Донецка.



Это уже 85-й случай подрыва гражданского лица на мине «Лепесток» на подконтрольной «ДНР» территории, отмечает «СЦКК ДНР». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.