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В Макеевке и Владимировке от обстрелов ранены жители, в Донецке мужчина подорвался на мине

06 ноября 2022, 12:03

В Макеевке и Владимировке от обстрелов ранены жители, в Донецке мужчина подорвался на мине

Послежсьвия обстрела Макеевки. Фото: соцсети Послежсьвия обстрела Макеевки. Фото: соцсети

В Макеевке сегодня утром под обстрел попал Червоногвардейский район, в результате чего ранен мужчина. Об этом сообщает «штаб теробороны» группировки «ДНР».

Отмечается, что мирный житель ранен в макеевском поселке Лесном. Также в результате обстрела есть повреждения многоквартирного дома.

Также сообщается, что во Владимировке Волновахского района от обстрела ранен мужчина 1984 года рождения.

Кроме того, в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» получил ранение мужчина 1952 года рождения в Кировском районе Донецка.

Это уже 85-й случай подрыва гражданского лица на мине «Лепесток» на подконтрольной «ДНР» территории, отмечает «СЦКК ДНР». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

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