У Макіївці та Володимирівці від обстрілів поранено мешканців, у Донецьку чоловік підірвався на міні

Післяжсвія обстрілу Макіївки. Фото: соцмережі

У Макіївці сьогодні вранці під обстріл потрапив Червоногвардійський район, внаслідок чого поранено чоловіка. Про це повідомляє «штаб тероборони» угруповання «ДНР».



Зазначається, що мирного жителя поранено у макіївському селищі Лісному. Також у результаті обстрілу є пошкодження багатоквартирного будинку.



Також повідомляється, що у Володимирівці Волноваського району від обстрілу поранено чоловіка 1984 року народження.



Крім того, внаслідок підриву на протипіхотній міні «Пелюсток» отримав поранення чоловік 1952 року народження у Кіровському районі Донецька.



Це вже 85-й випадок підриву цивільної особи на міні «Пелюсток» на підконтрольній «ДНР» території, зазначає «СЦКК ДНР». Один із постраждалих внаслідок поранення помер у лікарні.