«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, 13 — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за прошедшие сутки погибли три мирных жителя.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», жертвами обстрелов стали гражданские в Куйбышевском районе Донецка и Владимировке.



Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также во Владимировке.



Кроме того, сегодня в Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине-«лепестке» получил ранение мужчина 1964 года рождения.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 4 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три человека. Еще восемь человек получили ранения.



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