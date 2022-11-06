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«ЧВК Вагнера» намерена подготавливать ополченцев в приграничных с Украиной областях

06 ноября 2022, 12:15

«ЧВК Вагнера» намерена подготавливать ополченцев в приграничных с Украиной областях

«ЧВК Вагнера» создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Евгения Пригожина, владельца «ЧВК Вагнера».

«Действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» слова Пригожина.

«Центры подготовки "ЧВК Вагнера" будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно», — заявил он.

По словам Пригожина, ополчение должно финансироваться за счет регионального бизнеса и состоять из жителей региона.

«На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — считает Пригожин.

Он предложил владельцам небольших заводов отправить 25% работников-мужчин «нести службу в окопах». По мнению Пригожина, эта часть работников должна проводить неделю в окопах, после этого — три недели дома и на производстве, «и так по кругу».

Россия 19 октября ввела режим «средний уровень реагирования» в приграничных с Украиной регионах.

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Белгородская область Курская область
Прочее
Ополченцы

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