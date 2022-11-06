«ПВК Вагнера» має намір готувати ополченців у прикордонних з Україною областях

06 листопада 2022, 12:15

«ПВК Вагнера» має намір готувати ополченців у прикордонних з Україною областях

«ПВК Вагнера» створює центри підготовки ополченців у Курській та Білгородській областях. Про це повідомляє «Комерсант» із посиланням на Євгена Пригожина, власника «ПВК Вагнера».

«Справді, ми створюємо центри підготовки ополченців», — наводить прес-служба компанії «Конкорд» слова Пригожина.

 «Центри підготовки "ПВК Вагнера" повністю фінансуватимуться мною. Мені ні федерального, ні регіонального бюджету нічого не потрібно», — заявив він.

 За словами Пригожина, ополчення має фінансуватися за рахунок регіонального бізнесу та складатися з мешканців регіону.

«На мій погляд, ополчення має складатися з першої лінії, яка повністю лежить на мешканцях цієї галузі. Для того щоб забезпечити матеріальну складову ополчення, я вважаю, нам не потрібно звертатися до держорганів, а покласти відповідальність на регіональний бізнес», — вважає Пригожин.

Він запропонував власникам невеликих заводів відправити 25% працівників-чоловіків «нести службу в окопах». На думку Пригожина, ця частина працівників має проводити тиждень в окопах, після цього три тижні вдома і на виробництві, «і так по колу».

 Росія 19 жовтня запровадила режим «середній рівень реагування» у прикордонних з Україною регіонах.

Ще за темою

Люди
Євген Пригожин
Організації
ПВК «Вагнера»
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:54
У Вуглегірську стріляли в «суддю ДНР» — дайджест за день ►
21:35
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив Ленінський район
15:57
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Леніну
13:23
Морський бульвар зробили Комсомольським: У Маріуполі окупанти перейменовують вулиці
12:57
У Горлівці поранено двох людей, заявили окупанти
10:09
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, 13 — поранені
09:24
Виносив смертні вироки полоненим: У Вуглегірську стріляли у «суддю» «верховного суду ДНР»
01:00
РФ намагається прорвати оборону ЗСУ — дайджест за день ►
21:56
Головні події в окупації 4 листопада
18:28
У «ДНР» заявили про загибель мешканця Куйбишевського району Донецька
17:21
У Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину
15:58
FT: В окупованому Скадовську росіяни повісили медсестру Тетяну Мудренко
15:44
«ДНР» назвала причини великих черг на виїзд до Росії
15:27
Маріупольці вивішують плакати «Ми замерзли. Help!» зі своїх будинків
15:21
Путін розповів про плани щодо захопленого Маріуполя
Всі новини
12:15
«ПВК Вагнера» має намір готувати ополченців у прикордонних з Україною областях
11:51
Російські війська намагаються захопити Білогорівку на Луганщині — Гайдай
09:55
Тотальну евакуацію планують у Києві при відключенні електрики — ЗМІ
09:32
«ДНР» заявила про обстріли: поранено 4 цивільних
08:30
Окупанти вбили мешканця Донецької області
08:08
ЗСУ відбили атаки російських військ у 4 областях — зведення Генштабу
00:54
У Вуглегірську стріляли в «суддю ДНР» — дайджест за день ►
00:09
Що після дронів? Яку зброю Іран та КНДР дадуть Росії ►
23:09
Київ готується до можливих відключень електрики, тепла та води
22:55
Головні події в окупації 5 листопада
22:44
На Луганщині ЗСУ розбили батальйон мобілізованих із Воронезької області — ЗМІ
22:15
«Укрзалізниця» запустила новий рейс із Краматорська
21:35
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив Ленінський район
21:16
Зеленський анонсував створення флоту морських дронів для України
20:24
ЗСУ завдали ряд ударів по районах скупчення окупантів, складах та військовій техніці
Всі новини
ВІДЕО
У Вуглегірську стріляли в «суддю ДНР» — дайджест за день ►
06 листопада, 00:54
Що після дронів? Яку зброю Іран та КНДР дадуть Росії ►
06 листопада, 00:09
Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача: Подробиці
05 листопада, 19:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама