«ПВК Вагнера» має намір готувати ополченців у прикордонних з Україною областях

«ПВК Вагнера» створює центри підготовки ополченців у Курській та Білгородській областях. Про це повідомляє «Комерсант» із посиланням на Євгена Пригожина, власника «ПВК Вагнера».



«Справді, ми створюємо центри підготовки ополченців», — наводить прес-служба компанії «Конкорд» слова Пригожина.



«Центри підготовки "ПВК Вагнера" повністю фінансуватимуться мною. Мені ні федерального, ні регіонального бюджету нічого не потрібно», — заявив він.



За словами Пригожина, ополчення має фінансуватися за рахунок регіонального бізнесу та складатися з мешканців регіону.



«На мій погляд, ополчення має складатися з першої лінії, яка повністю лежить на мешканцях цієї галузі. Для того щоб забезпечити матеріальну складову ополчення, я вважаю, нам не потрібно звертатися до держорганів, а покласти відповідальність на регіональний бізнес», — вважає Пригожин.



Він запропонував власникам невеликих заводів відправити 25% працівників-чоловіків «нести службу в окопах». На думку Пригожина, ця частина працівників має проводити тиждень в окопах, після цього три тижні вдома і на виробництві, «і так по колу».



Росія 19 жовтня запровадила режим «середній рівень реагування» у прикордонних з Україною регіонах.