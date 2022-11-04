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В Санкт-Петербурге будет работать «ЧВК Вагнер Центр»

04 ноября 2022, 14:22

В Санкт-Петербурге будет работать «ЧВК Вагнер Центр»

Питер. Фото: РИА ФАН Питер. Фото: РИА ФАН

В российском Санкт-Петербурге создают «ЧВК Вагнер Центр». В нем будут работать специалисты в области оборонных и информационных технологий с целью повышения обороноспособности России. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«"ЧВК Вагнер Центр" — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией "ЧВК Вагнер Центра" является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», — утверждает Пригожин.

По его словам, если проект покажет свою «успешность и актуальность», то могут быть открыты «филиалы».

Сегодня у «ЧВК Вагнер Центра», который был открыт у станции метро «Новочеркасская» на площадях бывшего общественно-делового комплекса «Морская столица», — первый день работы. Об открытии центра написали российские «РИА Новости».

Также фото публикует российское РИА ФАН:

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Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицал связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».

Российское издание The Bell утверждало, что идея создать «ЧВК Вагнера» пришла Генштабу РФ еще в 2010 году, и они предложили заняться этим Пригожину. В сентябре этого года Пригожин признал, что является создателем частной военной компании.

«ЧВК Вагнера» считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в войне РФ против Украины.

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