СМИ: Полтысячи заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера, погибли в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли минимум полутысячи заключенных россиян, завербованных частной военной компанией Вагнера. Об этом пишет The Insider на основании данных Украинского центра изучения и противодействия гибридным угрозам и собственных подсчетов.



Издание отмечает, что Центр обнаружил и верифицировал более двухсот писем за подписью одного из руководителей ЧВК Вагнера Андрея Трошева с соболезнованиями семьям заклюенных, набранных воевать против Украины.



К письмам прилагается посмертная медаль «За отвагу», а сами документы, которые в соцсетях часто публикуют родственники, пронумерованы, что позволяет делать выводы об их количестве.



The Insider пишет, что некоторые родственники согласились пообщаться и подтвердили информацию, что их близкие отправились на войну из колоний и погибли на территории Украины.



Опираясь на нумерацию документов, издание делает вывод, что меньше чем за месяц (с 18 сентября по 13 октября) Трошевым было отправлено минимум 224 письма с соболезнованиями, а всего к середине октября в Украине погибло не менее 458 завербованных заключенных.



При этом, по оценкам издания «Важные истории» к концу сентября, ЧВК завербовала около шести тысяч заключенных, и из них к тому моменту были вывезены не меньше 2036 человек.



«Это значит, что к октябрю ВСУ уничтожили примерно четверть доехавших до фронта российских уголовников», — пишет издание.



При этом, по оценке Центра, общее число погибших в Украине наемников ЧВК Вагнера (включая как заключенных, так и обычных наемников) — от 800 до 1000 человек.



The Insider опубликовал имена и фото некоторых погибших заключенных, чье участие в войне и чью гибель удалось доказать с помощью информации, которая есть в открытом доступе. Среди этих людей есть осужденные за кражи и сбыт наркотических веществ, а также сидевшие за убийства.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.