Жители Лисичанска остались без обещанной оккупантами пленки для окон — ОВА

Жители Лисичанска Луганской области остались накануне зимы без полиэтиленовой пленки для окон, обещанной им российскими оккупантами. Об этом сообщила Луганская ОВА.



«Полиэтиленовую пленку в Лисичанск привезли неделю назад из самого Татарстана – ближе на России такой товар в дефиците. Стекла для окон не дождались, ну хоть пленка накануне зимы поступила», — сказано в сообщении.



Отмечается, что жители города не могут получить пленку в обычной очереди. А в одном из пунктов выдачи им сказали, что она предназначена только для нужд учреждений и организаций.



«Остается еще пообещать лисичанцам возобновить работу НПЗ и "Азота", а вместе с ними производство полиэтилена. Тогда, возможно, к следующему лету что-нибудь поступит», — добавили в ОВА.