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Жители Лисичанска остались без обещанной оккупантами пленки для окон — ОВА

06 ноября 2022, 14:15

Жители Лисичанска остались без обещанной оккупантами пленки для окон — ОВА

Жители Лисичанска Луганской области остались накануне зимы без полиэтиленовой пленки для окон, обещанной им российскими оккупантами. Об этом сообщила Луганская ОВА.

«Полиэтиленовую пленку в Лисичанск привезли неделю назад из самого Татарстана – ближе на России такой товар в дефиците. Стекла для окон не дождались, ну хоть пленка накануне зимы поступила», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жители города не могут получить пленку в обычной очереди. А в одном из пунктов выдачи им сказали, что она предназначена только для нужд учреждений и организаций.

«Остается еще пообещать лисичанцам возобновить работу НПЗ и "Азота", а вместе с ними производство полиэтилена. Тогда, возможно, к следующему лету что-нибудь поступит», добавили в ОВА.

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