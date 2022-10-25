В оставленные дома жителей Сватово и Лисичанска заселяются оккупанты

Российские оккупанты заселяются в оставленные жителями дома в захваченных армией РФ Сватово и Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«В Лисичанске, россияне вывозят имущество горожан. Объясняют, что они действуют по новому указу Путина – берут необходимое для нужд обороны. С каждой ротацией в квартирах лисичан становится все чище. И в этом городе, и в Сватово есть много фактов заселения военных и коллаборантов в чужие дома», - рассказал он.



Гайдай заявил, что ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Луганщины – «еще над тремя из них взвился сине-желтый флаг», а оккупанты продолжают атаковать те районы, где сами недавно базировались. Глава Луганской ОВА отметил, что у армии РФ остаются координаты, где остаются люди, помнят их – туда и бьют.

Он также рассказал об обстреле оккупантами сел на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и артиллерии атакованы Невское, Стельмаховка, Надия и Белогоровка.

По его словам, были отбиты атаки противника в районе Белогоровки.

«Еще дальше от линии фронта (правда, пока непонятно почему) продолжается развитие «линии Вагнера». А на столбах участились объявления о наборе на вакансии «группой Вагнера». Нужны, в частности, бульдозеристы, водители-манипуляторщики, экскаваторщики, водители важной техники. Требования: возраст 24-50 лет, опыт работы на подобной технике», - написал Гайдай, отметив, что «почему-то в «элитной» компании вакансии в последнее время участились».

Также в Луганской ОВА рассказали, что авиация Сил обороны Украины в течение 24 октября нанесла более 30 ударов по оккупантам. Подтвержден обстрел 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов армии РФ.



На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ, как пишет Гайдай, сбили 3 вертолета Ка-52 «Аллигатор», бомбардировщик Су-24М, 2 БпЛА «Орлан-10» и БпЛА «Shahed-131» противника.

«Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию ​​«Зоопарк» и 2 других важных объекта противника», - рассказал Гайдай.

У россиян, по его словам, наблюдается существенный некомплект офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей, что вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также из-за чрезмерного количества мобилизованных. Гайдай отметил, что «нередки случаи назначения на подобные должности лиц рядового состава, которые только подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт».

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