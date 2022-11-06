Жителі Лисичанська залишилися без обіцяної окупантами плівки для вікон

Жителі Лисичанська Луганської області залишилися напередодні зими без поліетиленової плівки для вікон, обіцяної ним російськими окупантами. Про це повідомила Луганська ОВА.



«Поліетиленову плівку до Лисичанська привезли тиждень тому з самого Татарстану — ближче на Росії такий товар у дефіциті. Скло для вікон не дочекалися, ну хоч плівка напередодні зими надійшла», — сказано у повідомленні.



Зазначається , що жителі міста не можуть отримати плівку у звичайній черзі. А в одному з пунктів видачі їм сказали, що вона призначена лише для потреб установ та організацій.



«Залишається ще пообіцяти лисичанам відновити роботу НПЗ та "Азоту", а разом з ними виробництво поліетилену. Тоді, можливо, наступного літа щось надійде», — додали в ОВА.