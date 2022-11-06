ВСУ ликвидировали около полутысячи оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины ликвидировали 490 оккупантов за минувшие сутки, 5 ноября. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составили:

личного состава — около 75930 (+490) человек;

танков — 2765 (+7) ед;

боевых бронированных машин — 5611 (+10) ед;

артиллерийских систем — 1781 (+5) ед;

РСЗО — 391 (+0) ед;

средств ПВО — 202 (+0) ед;

самолетов — 277 (+0) ед;

вертолетов — 260 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1465 (+3);

крылаты х ракет — 399 (+0);

корабл ей, катер ов — 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 4184 (+7) ед;

специальн ой техник и — 155 (+0).



Данные уточняются.