ВСУ ликвидировали около полутысячи оккупантов за сутки

Вооруженные силы Украины ликвидировали 490 оккупантов за минувшие сутки, 5 ноября. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составили:
- личного состава — около 75930 (+490) человек;
- танков — 2765 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 5611 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 1781 (+5) ед;
- РСЗО — 391 (+0) ед;
- средств ПВО — 202 (+0) ед;
- самолетов — 277 (+0) ед;
- вертолетов — 260 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1465 (+3);
- крылатых ракет — 399 (+0);
- кораблей, катеров — 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 4184 (+7) ед;
- специальной техники — 155 (+0).
Данные уточняются.