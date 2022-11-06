ЗСУ ліквідували близько півтисячі окупантів за добу

06 листопада 2022, 14:38

ЗСУ ліквідували близько півтисячі окупантів за добу

Збройні сили України ліквідували 490 окупантів минулої доби, 5 листопада. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

 Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 75930 (+490) осіб;
  • танків — 2765 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 5611 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 1781 (+5) од.;
  • РСЗВ — 391 (+0) од.;
  • засобів ППО — 202 (+0) од.;
  • літаків — 277 (+0) од.;
  • вертольотів — 260 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1465 (+3);
  • крилатих ракет — 399 ( +0);
  • кораблів, катерів — 16 ( +0 ) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 155 ( +0).

    Дані уточнюються.

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