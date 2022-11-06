ЗСУ ліквідували близько півтисячі окупантів за добу

Збройні сили України ліквідували 490 окупантів минулої доби, 5 листопада. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 75930 (+490) осіб;
- танків — 2765 (+7) од.;
- бойових броньованих машин — 5611 (+10) од.;
- артилерійських систем — 1781 (+5) од.;
- РСЗВ — 391 (+0) од.;
- засобів ППО — 202 (+0) од.;
- літаків — 277 (+0) од.;
- вертольотів — 260 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1465 (+3);
- крилатих ракет — 399 ( +0);
- кораблів, катерів — 16 ( +0 ) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+7) од.;
- спеціальної техніки — 155 ( +0).
Дані уточнюються.