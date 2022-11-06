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ВСУ отбили атаки российских войск в 4 областях — сводка Генштаба

06 ноября 2022, 08:08

ВСУ отбили атаки российских войск в 4 областях — сводка Генштаба

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских войск в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Так, ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковловка и Ямполевка Донецкой области, Зыбино Харьковской области и Щербаки Запорожской области.

Отмечается, что россияне пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей подверглись ударам россиян.

Противник осуществлял обстрелы:

  • на Бахмутском направлении из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении из всех видов артилерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;
  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области;
  • на Слобожанском направлении из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское в Луганской области и Лиман и Торское Донецкой области;
  • на Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области;
  • На Южнобужском направлении подверглись обстрелам районы более 25 населенных пунктов возле линии столкновения.


Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой эвакуации подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию РФ.

5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными Силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. Так, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил российской федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления противника, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

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