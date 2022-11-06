ПриватБанк возобновил работу в Лимане Донецкой области

Государственный ПриватБанк возобновил работу в освобожденном Лимане Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что Лиман стал первым деоккупированным городом Донецкой области, в котором удалось восстановить банковскую систему. Работу банковской системы удалось возобновить в условиях нестабильного электроснабжения, связи и Интернета.



Пока отделение ПриватБанка работает с клиентами дважды в неделю – во вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлен банкомат и терминал самообслуживания.



«Налаживается работа банковского сектора и на других освобожденных территориях. В частности, ожидается, что в пгт Большой Бурлук и Боровая в Харьковской области отделения заработают в ближайшие дни», — сказано в сообщении.



Отмечается, что ПриватБанк возобновил деятельность уже более 30 отделений в деоккупированных населенных пунктах Украины.



Ранее «Ощадбанк» возобновил работу в Лимане.



Напомним, что ВСУ освободили город Лиман Донецкой области в начале октября.