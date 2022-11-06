ПриватБанк відновив роботу в Лимані Донецької області

Державний ПриватБанк відновив роботу у звільненому Лимані Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Зазначається, що Лиман став першим деокупованим містом Донецької області, в якому вдалося відновити банківську систему. Роботу банківської системи вдалося відновити в умовах нестабільного електропостачання, зв'язку та Інтернету.



Поки що відділення ПриватБанка працює з клієнтами двічі на тиждень — у вівторок і четвер з 10:00 до 16:00. У відділенні встановлено банкомат та термінал самообслуговування.



«Налагоджується робота банківського сектора та на інших звільнених територіях. Зокрема, очікується, що у смт Великий Бурлук та Борова у Харківській області відділення запрацюють найближчими днями», — зазначається в повідомленні.



Наголошується, що ПриватБанк відновив діяльність вже понад 30 відділень у деокупованих населених пунктах України.



Раніше «Ощадбанк» відновив роботу в Лимані.



Нагадаємо, що ЗСУ звільнили місто Лиман Донецької області на початку жовтня.