В Донецке под обстрел попало управление Донецкой железной дороги

В захваченном войсками РФ Донецке под обстрел попало здание управления Донецкой железной дороги в центре города. Об этом сообщил назначенный оккупантами «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.



Обстрел произошел около 3:13 по киевскому времени.



Кулемзин также рассказал, что, по оперативной информации, погибших и пострадавших нет, а так называемая «МЧС» группировки «ДНР» привлекла для тушения пожара 18 единиц техники и 60 человек личного состава.



По словам местных жителей, почти два часа потребовалось пожарным, чтобы расчистить для проезда территорию, заваленную обломками здания. Спасателям удалось подключиться к подземному резервуару в одном из дворов, передает «ДАН».



В «МЧС ДНР» сообщили, что в 9:00 утра (в 8:00 по киевскому времени) пожар удалось локализовать.

Вчера, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре, для чего концентрирует силы и средства.