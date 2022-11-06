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Зеленский предупредил о возможных повторных ударах России по инфраструктуре

06 ноября 2022, 22:43

Зеленский предупредил о возможных повторных ударах России по инфраструктуре

Россия готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре, для чего концентрирует силы и средства. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье.

«В эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть сбитые. Но, к сожалению, есть и попадание. Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать», — сказал он.

При этом президент отметил, что все чаще в Черное море на боевое дежурство не выходит ни один носитель «Калибров».

«Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками», — подчеркнул президент.

«Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе», — добавил Зеленский.

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