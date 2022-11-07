У центрі Донецька обстріляна будівля управління Донецької залізниці

У захопленому військами РФ Донецьку під обстріл потрапила будівля управління Донецької залізниці в центрі міста. Про це повідомив призначений окупантами мер Донецька Олексій Кулемзін.



Він також написав, що, за оперативною інформацією, загиблих та постраждалих немає, а так зване «МНС» угруповання «ДНР» залучило для гасіння пожежі 18 одиниць техніки та 60 осіб особового складу.

Учора, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні попередив, що Росія готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, для чого концентрує сили та засоби.