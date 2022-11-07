В Северодонецке нашли тела 396 жертв агрессии РФ — Луганская ОВА

В населенных пунктах возле оккупированного войсками РФ Северодонецка захватчики проводят обыски, в городе исчезают люди, также было обнаружено 396 тел жертв российской агрессии. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

«Оккупанты дождались ноября, пока земля замерзнет, ​​и начали изымать из стихийных захоронений на территории Северодонецкой общины остатки жертв российской агрессии. Нашли тела 396 человек. Следует отметить, что до мая включительно украинские власти осуществляли захоронение всех найденных погибших и умерших собственной смертью на кладбище возле Лесной Дачи», - рассказали в администрации.

Сообщается также, что в оккупированных Боровском и Щедрищево проходят массовые обыски, оккупанты изымают мобильные телефоны, некоторых людей вывозят в неизвестном направлении. Из Смолянинового таким образом забрали около 30 человек, а в опустевшие дома этого населенного пункта, а также Новоахтырки, заселяют частично мобилизованных россиян.



В Луганской ОВА сообщили, что в оккупированном Лисичанске ВСУ ударили по батальону «Ахмат» российских войск, «потери захватчиков составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными».

Вчера, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре, для чего концентрирует силы и средства.