У Сєвєродонецьку знайшли тіла 396 жертв агресії РФ — Луганська ОВА

У населених пунктах біля окупованого військами РФ Сєвєродонецька загарбники проводять обшуки, зникають люди, також у місті було виявлено 396 тіл жертв російської агресії. Про це повідомили у Луганській ОВА.

«Окупанти дочекалися листопада, доки земля замерзне, і почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєвєродонецької громади рештки жертв російської агресії. Знайшли тіла 396 осіб. Слід зазначити, що до травня включно українська влада здійснювала поховання усіх знайдених загиблих та померлих власною смертю на кладовищі біля Лісової Дачі», - розповіли в адміністрації.

Повідомляється також, що в окупованих Борівському та Щедрищевому відбуваються масові обшуки, окупанти вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку. Зі Смолянинового таким чином забрали близько 30 осіб, а у спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоохтирки, заселяють мобілізованих росіян.



У Луганській ОВА повідомили, що в окупованому Лисичанську ЗСУ вдарили по батальйону «Ахмат» російських військ, «втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими».

Учора, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні попередив, що Росія готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, для чого концентрує сили та кошти.