Российские войска атаковали Краматорск четырьмя ракетами

Утром российская армия выпустила 4 ракеты по Краматорску, по предварительным данным, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отметив, что объемы разрушений еще устанавливаются.



«На Волновахском направлении ночью проходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки – без жертв. На Донецком направлении 2 человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города – без жертв», - рассказал он.



Также, по словам Павла Кириленко, на Горловском направлении продолжились обстрелы Бахмута, убит 1 человек, ранены еще двое. В городе российскими снарядами повреждены 5 частных домов, 1 многоэтажка и 1 предприятие. В Соледарской общине интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, а также российские войска атаковали окрестности Торецкой и Светлодарской общин.



Павел Кириленко рассказал, что на Лисичанском направлении армия РФ ранила 1 жителя Лимана, не прекращаются обстрелы Торского и Заречного.

Вчера, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия готовится к повторению массированных ударов по украинской инфраструктуре, для чего концентрирует силы и средства.