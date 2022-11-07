Російські війська атакували Краматорськ чотирма ракетами

07 листопада 2022, 11:18

Російські війська атакували Краматорськ чотирма ракетами

Вранці російська армія вдарила 4 ракетами по Краматорську, за попередніми даними, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, зазначивши, що обсяги руйнувань ще встановлюються.

«На Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки  – без жертв. На Донецькому напрямку 2 людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста – без жертв», - розповів він.

Також, за словами Павла Кириленка, на Горлівському напрямку продовжилися обстріли Бахмута, вбито 1 особу, поранено ще двох. У місті російськими снарядами пошкоджено 5 приватних будинків, 1 багатоповерхівку та 1 підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, а також російські війська атакували околиці Торецької та Світлодарської громад.

Павло Кириленко розповів, що на Лисичанському напрямку армія РФ поранила 1 жителя Лимана, не припиняються обстріли Торського та Зарічного.

Учора, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні попередив, що Росія готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, для чого концентрує сили та кошти.

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