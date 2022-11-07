Полицейские показали процесс эвакуации гражданских из Бахмута

Правоохранители продолжают процесс эвакуации мирных жителей с территории Донецкой области, в том числе из находящегося под постоянными обстрелами Бахмута. Полицейские показали, как это происходит.



«Супруги и их соседка жили в ужасных условиях, в полуразрушенной квартире под постоянными вражескими обстрелами. Двое из жителей – не ходят. Люди пытались выбраться в более спокойное место три дня, однако все отказывались за ними ехать. На помощь пришли правоохранители», - рассказали полицейские.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские войска за минувшие сутки атаковали 7 населенных пунктов региона. Бахмут армией РФ за минувшие сутки был обстрелян пять раз, разрушен один многоквартирный и шесть частных домов.