Поліцейські показали процес евакуації цивільних із Бахмута

Правоохоронці продовжують процес евакуації мирних жителів з території Донецької області, у тому числі з Бахмута, який перебуває під постійними обстрілами військ. Поліцейські показали як це відбувається.







«Подружжя та їхня сусідка жили в жахливих умовах, у напівзруйнованій квартирі під постійними ворожими обстрілами. Двоє з мешканців – не ходять. Люди намагалися вибратися до більш спокійного місця три дні, однак усі відмовлялися за ними їхати. На допомогу прийшли правоохоронці», – розповіли поліцейські.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російські війська за минулу добу атакували 7 населених пунктів регіону. Бахмут армією РФ за минулу добу було обстріляно п'ять разів, зруйновано один багатоквартирний та шість приватних будинків.