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15 лет заключения грозит судье, работающему на группировку «ДНР»

07 ноября 2022, 19:26

15 лет заключения грозит судье, работающему на группировку «ДНР»

Бывший судья Тельмановского райсуда Донецкой области обвиняется в участии в террористической организации, за что может провести за решеткой до 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что сотрудники ГБР завершили спецрасследование по бывшему судье, который сейчас работает на оккупантов.

«В 2014 году во время оккупации населенных пунктов Донецкой области судья сознательно поддержал террористическую группу "ДНР" и способствовал образованию и функционированию фейковых "судебных властей" на временно захваченных территориях. В настоящее время бывший судья возглавляет так называемый "Новоазовский районный суд". Он продолжает выносить незаконные судебные приговоры в отношении граждан Украины, ведет антиукраинскую пропаганду, дает интервью пропагандистам из России», сказано в сообщении.

ГБР опубликовала фото почетной грамоты, которой группировка «ДНР» наградила судью Попеку Александра Владимировича. Очевидно именно о нем идет речь в сообщении ГБР.

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