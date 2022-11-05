Выносил смертные приговоры пленным: В Углегорске стреляли в «судью» «верховного суда ДНР»

В оккупированном Углегорске стреляли в «судью» так называемого «верховного суда ДНР».



Как заявили в «МВД ДНР», покушение совершено вечером 4 ноября.



Уточняется, что потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.



Подозреваемых разыскивают.



Глава группировки Денис Пушилин в своем Telegram написал, что покушение совершено на Александра Никулина. Также Пушилин подчеркнул, что этот «судья» выносил приговоры «военным преступникам».



Никулин, в частности, председательствовал на «судах» над пленными украинцами, а также приговорил к смертной казни трех пленных иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.



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