15 років ув'язнення загрожує судді, який працює на угруповання «ДНР»

Колишнього суддю Тельманівського райсуду Донецької області звинувачують у участі в терористичній організації, за що може провести за ґратами до 15 років. Про це повідомила прес-служба ДБР.



Зазначається, що співробітники ДБР завершили спецрозслідування щодо колишнього судді, який зараз працює на окупантів.



«У 2014 році під час окупації населених пунктів Донецької області суддя свідомо підтримав терористичну групу "ДНР" та сприяв утворенню та функціонуванню фейкової "судової влади" на тимчасово захоплених територіях. Наразі колишній суддя очолює так званий "Новоазовський районний суд". Він продовжує виносити незаконні судові вироки щодо громадян України, веде антиукраїнську пропаганду, дає інтерв'ю пропагандистам із Росії», — йдеться у повідомленні.



ДБР опублікувала фото почесної грамоти, якою угруповання «ДНР» нагородило суддю Попеку Олександра Володимировича. Ймовірно, саме про нього йдеться в повідомленні ДБР.