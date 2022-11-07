Группа мобилизованных российских военных сдалась в плен на Донбассе

Группа мобилизованных жителей России сдалась в плен ВСУ в Луганской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».



«92-ой отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко сдалась группа мобилизованных на Сватовском направлении в Луганской области. Двадцать один военнослужащий из Москвы и Московской области», — сказано в сообщении.



Пленные рассказали, что их без подготовки отправили на передовую. Командование использовало их как «пушечное мясо».



Они три дня сидели в окопах без еды и воды и под обстрелом своих-же российских войск. Командиры их бросили и сбежали.



«Начался обстрел и они убежали самые первые», — заявили сдавшиеся в плен россияне.