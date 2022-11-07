Група мобілізованих російських військових здалася в полон на Донбасі

Група мобілізованих мешканців Росії здалася в полон ЗСУ в Луганській області. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».



«92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка здалася група мобілізованих на Сватівському напрямку на Луганщині. Двадцять один військовослужбовець із Москви та Московської області», — сказано в повідомленні.



Полонені розповіли, що їх без підготовки відправили на передову. Командування використовувало їх як «гарматне м'ясо».



Вони три дні сиділи в окопах без їжі і води і під обстрілом своїх російських військ. Командири їх покинули і втекли.



«Почався обстріл і вони втекли найперші», — заявили росіяни, які здалися в полон.