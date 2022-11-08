ВСУ стремительно продвигаются на Сватовском направлении — Гайдай

На Сватовском направлении в Луганской области ВСУ стремительно продвигаются вперед. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он рассказал, что термин «серая зона» в Луганской области почти нивелируется, потому как ВСУ контратакуют, а российские военные массово гибнут. Гайдай написал, российское руководство «бросает сотни неподготовленных свежемобилизованных в мясорубку».

По информации Сергея Гайдая, в ближайшее время станет известно об очередных успехах ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях.

Ранее в Луганской ОВА сообщили об уничтожении в захваченном армией РФ Сватово склада с боеприпасами оккупантов.