ЗСУ стрімко просуваються на Сватівському напрямку — Гайдай

08 листопада 2022, 12:15

ЗСУ стрімко просуваються на Сватівському напрямку — Гайдай

На Сватівському напрямку на Луганщині ЗСУ стрімко просуваються вперед. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він розповів, що термін «сіра зона» на Луганщині майже нівелюється, бо ЗСУ контратакують, а російські військові масово гинуть. Гайдай написав, що російське керівництво «кидає сотні непідготовлених свіжомобілізованих у м'ясорубку».

За інформацією Сергія Гайдая, найближчим часом стане відомо про чергові успіхи ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках.

Раніше в Луганській ОВА повідомили про знищення в захопленому армією РФ Сватовому складу з боєприпасами окупантів.

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