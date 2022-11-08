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ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов на Донбассе

08 ноября 2022, 12:36

ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов на Донбассе

Противотанковое подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжает уничтожать технику армии РФ на Донбассе. На днях военные точным выстрелом сожгли танк российских войск. Видео уничтожения техники оккупантов опубликовал Генштаб ВСУ.



Отмечается, что всего с 24 февраля на счету подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин противника.

«Основной секрет успеха - обучение нашей боевой обслуги ПТРК «Стугна» и четкая координация их действий с аэроразведкой. Благодаря которой мы знаем все направления перемещения бронетехники противника», - рассказал командир противотанкового подразделения.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.

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