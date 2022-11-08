ЗСУ показали, як знищують техніку окупантів на Донбасі

Протитанковий підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжує знищувати техніку армії РФ на Донбасі. Днями військові влучним пострілом спалили танк російських військ. Відео знищення техніки окупантів опублікував Генштаб ЗСУ.







Зазначається, що всього з 24 лютого на рахунку підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ понад 30 знищених танків та бойових броньованих машин арімії РФ.



«Основний секрет успіху - навченість нашої бойової обслуги ПТРК «Стугна» та чітка координація їх дій з аеророзвідкою. Завдяки якій ми знаємо про усі напрямки переміщення бронетехніки противника», - розповів командир протитанкового підрозділу.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.