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Россияне ударили по школе и жилым домам в Краматорске, ранен ребенок

08 ноября 2022, 20:22

Россияне ударили по школе и жилым домам в Краматорске, ранен ребенок

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Донецкая ОВА Последствия обстрела Краматорска. Фото: Донецкая ОВА

Сегодня российские силы нанесли очередной удар по Краматорску. В результате ранения получил ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Тelegram.

«Снаряды прилетели в районе одной из местных школ — пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома. Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик», — написал Кириленко.

Он отметил, что Краматорск не впервые попадает под огонь оккупантов, и обстрелы будут продолжаться.

«Россияне будут бить по городу, пока мы их не выгоним из нашей земли. Гражданские должны покинуть область — особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит, прежде всего, на их родителях», — подчеркнул Кириленко.

Ранее сообщалось, что в Краматорске сегодня под обстрел попал частный сектор, есть разрушения.

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