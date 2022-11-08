Росіяни вдарили по школі та житлових будинках у Краматорську, поранено дитину

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Донецька ОВА

Сьогодні російські сили завдали чергового удару по Краматорську. Внаслідок поранення отримала дитина. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Тelegram.



«Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл — постраждала і будівля школи, і житлові будинки, що прилегли. Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик», — написав Кириленко.



Він зазначив, що Краматорськ не вперше потрапляє під вогонь окупантів, і обстріл триватиме.



«Росіяни битимуть по місту, поки ми їх не виженемо з нашої землі. Цивільні мають залишити область — особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить насамперед на їхніх батьках», — наголосив Кириленко.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську сьогодні під обстріл потрапив приватний сектор, є руйнування.