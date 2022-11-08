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В ДТЭК заявили, что поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели

08 ноября 2022, 23:14

В ДТЭК заявили, что поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели

Специалисты не смогут восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, которая была повреждена из-за обстрелов россиян, за две недели. Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, две недели на восстановление инфраструктуры - это слишком оптимистичный прогноз.

«У нас 40% инфраструктуры повреждены и ее нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть», - сказал Сахарук.

Он отметил, что объекты энергетической инфраструктуры не предназначены к тому, чтобы выдержать ракетные удары.

«Они разрывают оборудование на куски - это большие разрушения. А когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем», - добавил исполнительный директор ДТЭК.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что специалисты надеются за 2-3 восстановить проблематические моменты в энергетической инфраструктуре столицы, которая была повреждена атаками россиян.

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