У ДТЕК заявили, що пошкоджену інфраструктуру України не можна відновити за два тижні

Фахівці не зможуть відновити енергетичну інфраструктуру України, яку було пошкоджено через обстріл росіян, за два тижні. Про це в ефірі «Еспресо» повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.



За його словами, два тижні на відновлення інфраструктури – це надто оптимістичний прогноз.



«У нас 40% інфраструктури пошкоджено, і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути», - сказав Сахарук.



Він зазначив, що об'єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.



«Вони розривають обладнання на шматки – це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо», - додав виконавчий директор компанії.



Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що спеціалісти сподіваються за 2-3 відновити проблематичні моменти в енергетичній інфраструктурі столиці, яка була пошкоджена атаками росіян.